Заблудившихся сборщиков дикоросов разыскали в Бурятии

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Поисково-спасательные работы проводились в Кабанском районе



23 сентября в 16.10 поступило сообщение о том, что спасатели Посольского поисково-спасательного отряда БПСО МЧС России выехали на поиски 3 мужчин, которые в назначенное время не вернулись на табор в местности Бушлай Кабанского района.



- Менее чем через сутки сборщики дикоросов найдены в удовлетворительном состоянии и сопровождены до базового лагеря. Поисково-спасательные работы успешно завершены, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

