Поисково-спасательные работы проводились в Кабанском районе
23 сентября в 16.10 поступило сообщение о том, что спасатели Посольского поисково-спасательного отряда БПСО МЧС России выехали на поиски 3 мужчин, которые в назначенное время не вернулись на табор в местности Бушлай Кабанского района.
- Менее чем через сутки сборщики дикоросов найдены в удовлетворительном состоянии и сопровождены до базового лагеря. Поисково-спасательные работы успешно завершены, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Заблудившихся сборщиков дикоросов разыскали в Бурятии
Происшествия, Фото:
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