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В Бурятии машина врезалась в поезд

В Бурятии машина врезалась в поезд
Происшествия,  Фото:скриншот
Водитель получил травмы

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Заиграевском районе

По предварительным данным, сегодня вечером в 19.20 на 5711 км. ВСЖД (ст. Челутай-3) на нерегулируемом железнодорожном переезде 47-летний водитель машины «Митсубиши Делика», будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на стоящий поезд.

Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, в результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести. Был деблокирован пожарными пожарной части № 19 и передан медицинским работникам для осмотра и оказания помощи.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии.


ДТП

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