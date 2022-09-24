В Бурятии машина врезалась в поезд

Водитель получил травмы
Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Заиграевском районе
По предварительным данным, сегодня вечером в 19.20 на 5711 км. ВСЖД (ст. Челутай-3) на нерегулируемом железнодорожном переезде 47-летний водитель машины «Митсубиши Делика», будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на стоящий поезд.
Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, в результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести. Был деблокирован пожарными пожарной части № 19 и передан медицинским работникам для осмотра и оказания помощи.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии.
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