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Житель Бурятии избил знакомую кочергой

Житель Бурятии избил знакомую кочергой
Происшествия,  Фото:пресс-служба МВД по Бурятии
У пострадавшей диагностированы рвано-ушибленные раны головы, туловища и переломы ребер

В полицию Бичурского района из службы «112» поступило сообщение от женщины о том, что знакомый наносит ей побои.

На место были направлены сотрудники полиции. По указанному в сообщении адресу участковый обнаружил мужчину и двух женщин, одна из которых находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и спала.

Пострадавшая рассказала, что на улице встретила своего 33-летнего знакомого. Мужчина предложил продолжить общение и пригласил её в дом.

В ходе совместного распития спиртного и внезапно возникнувшей ссоры хозяин жилища нанёс женщине несколько ударов кочергой по голове и туловищу. Избитая женщина смогла позвонить на единый номер вызова экстренных служб.

У пострадавшей медиками диагностированы рвано-ушибленные раны головы, туловища и переломы ребер.

После заключения судебно-медицинской экспертизы о тяжести нанесенного вреда здоровью в отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело.

- Отметим, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью различной степени тяжести.

МВД Бурятии напоминает жителям республики: об известных вам случаях бытового, семейного насилия необходимо незамедлительно сообщать в дежурные части территориальных органов внутренних дел либо по телефонам 102 (112). Информация принимается, в том числе, анонимно, - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
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