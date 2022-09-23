Улан-удэнка в пьяном угаре убила сожителя

Пара несколько дней распивала спиртное



Ранее судимая 36-летняя жительница Улан-Удэ обвиняется в убийстве.



Следствием установлено, обвиняемая и её сожитель в течение нескольких дней распивали спиртные напитки и постоянно ссорились. Вечером 11 июля в ходе очередного возникшего на фоне затяжного опьянения конфликта, переросшего в потасовку, женщина взяла нож и нанесла им несколько ударов в грудь 33-летнему сожителю. Мужчина скончался на месте происшествия.



- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

