Пара несколько дней распивала спиртное
Ранее судимая 36-летняя жительница Улан-Удэ обвиняется в убийстве.
Следствием установлено, обвиняемая и её сожитель в течение нескольких дней распивали спиртные напитки и постоянно ссорились. Вечером 11 июля в ходе очередного возникшего на фоне затяжного опьянения конфликта, переросшего в потасовку, женщина взяла нож и нанесла им несколько ударов в грудь 33-летнему сожителю. Мужчина скончался на месте происшествия.
- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Улан-удэнка в пьяном угаре убила сожителя
Происшествия, Фото:
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