23 сентября

22 сентября

Популярное

Улан-удэнка в пьяном угаре убила сожителя

Улан-удэнка в пьяном угаре убила сожителя
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Пара несколько дней распивала спиртное

Ранее судимая 36-летняя жительница Улан-Удэ обвиняется в убийстве.

Следствием установлено, обвиняемая и её сожитель в течение нескольких дней распивали спиртные напитки и постоянно ссорились. Вечером 11 июля в ходе очередного возникшего на фоне затяжного опьянения конфликта, переросшего в потасовку, женщина взяла нож и нанесла им несколько ударов в грудь 33-летнему сожителю. Мужчина скончался на месте происшествия.

- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии. 
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнка в пьяном угаре убила сожителя
Улан-удэнка в пьяном угаре убила сожителя
Происшествия, 23.09.2022
Пара несколько дней распивала спиртное 
В Бурятии омулёвый браконьер выловил рыбы на 80 тысяч рублей
В Бурятии омулёвый браконьер выловил рыбы на 80 тысяч рублей
Происшествия, 23.09.2022
Мужчина знал, что рыбу нельзя вылавливать 
В Бурятии из-за плохой проводки семья лишилась кочегарки
В Бурятии из-за плохой проводки семья лишилась кочегарки
Происшествия, 23.09.2022
Хозяева квартиры эвакуировались самостоятельно
Иркутянин воспользовался неисправностью банкомата и украл деньги
Происшествия, 23.09.2022
Молодой человек незаконно обогатился на 150 тысяч
В Бурятии за ночь сгорели два нежилых дома
В Бурятии за ночь сгорели два нежилых дома
Происшествия, 23.09.2022
На одном из пожаров очевидцы заметили двух подозрительных молодых людей
В Иркутской области осудили убийцу продавца павильона на вокзале
В Иркутской области осудили убийцу продавца павильона на вокзале
Происшествия, 23.09.2022
Мужчина не признал вину в совершённом преступлении
В Бурятии полыхает 200 центнеров сена
В Бурятии полыхает 200 центнеров сена
Происшествия, 23.09.2022
Возгорание случилось рано утром
У улан-удэнки украли шубу более чем за 100 тысяч рублей
У улан-удэнки украли шубу более чем за 100 тысяч рублей
Происшествия, 22.09.2022
Шубу он продал задёшево случайной прохожей
Житель Иркутской области перевёл мошенникам полмиллиона рублей
Житель Иркутской области перевёл мошенникам полмиллиона рублей
Происшествия, 22.09.2022
Жертвой мошенников стал пенсионер из Шелехова
В Иркутске поймали юных закладчиков из Читы
В Иркутске поймали юных закладчиков из Читы
Происшествия, 22.09.2022
Полицейские задержали двоих жителей Читы, намеревавшихся сбыть наркотики в Иркутске

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^