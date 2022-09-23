В Бурятии омулёвый браконьер выловил рыбы на 80 тысяч рублей





22 сентября в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2022» сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД на берегу озера Байкал задержали 49-летнего жителя посёлка Татаурово. Мужчина незаконно вылавливал омуль.Сельчанин сетями выловил нерестовую рыбу. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил свыше 80 тысяч рублей.- Мужчина рассказал полицейским, что знал о незаконности своих деяний, однако, несмотря на это, решил выловить байкальского эндемика. Отметим, гражданин ранее привлекался уголовной ответственности за аналогичное преступление, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Возбуждено уголовное дело.В Бурятии действует запрет на вылов нерестовой рыбы. Размер причинённого ущерба водным биологическим ресурсам при вылове одной особи байкальского омуля в период нереста составляет 7 280 рублей.Второй этап комплекса оперативно-профилактических мероприятий «Путина – 2022», направленный на сохранение нерестовых стад омуля и сига, продлится до 15 ноября.