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В Улан-Удэ «Лада Калина» сбила 91-летнего пенсионера

В Улан-Удэ «Лада Калина» сбила 91-летнего пенсионера
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл на «зебре»

Сегодня около четырёх часов дня на улице Борсоева в Улан-Удэ женщина-водитель автомобиля «Лада Калина» сбила 91-летнего пенсионера. Наезд произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Пожилой мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

На месте работают сотрудники полиции.

ДТП

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