В Улан-Удэ «Лада Калина» сбила 91-летнего пенсионера





Сегодня около четырёх часов дня на улице Борсоева в Улан-Удэ женщина-водитель автомобиля «Лада Калина» сбила 91-летнего пенсионера. Наезд произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в УГИБДД по Бурятии.Пожилой мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.На месте работают сотрудники полиции.