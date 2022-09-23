В Улан-Удэ «Лада Калина» сбила 91-летнего пенсионера

Наезд произошёл на «зебре»
Сегодня около четырёх часов дня на улице Борсоева в Улан-Удэ женщина-водитель автомобиля «Лада Калина» сбила 91-летнего пенсионера. Наезд произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Пожилой мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.
На месте работают сотрудники полиции.
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Наезд произошёл на «зебре»
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