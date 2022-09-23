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В Бурятии из-за плохой проводки семья лишилась кочегарки

В Бурятии из-за плохой проводки семья лишилась кочегарки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Хозяева квартиры эвакуировались самостоятельно

Утром 23 сентября на номер экстренных служб 112 поступило сообщение о загорании дома в селе Брянск Кабанского района Бурятии.

Приехавшие пожарные обнаружили возгорание квартиры двухквартирного брусового дома. Огнём были охвачены кочегарка, наружная стена дома и крыша.

Тушение пожара затрудняло сильное задымление. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилось 30 минут.

- Благодаря оперативной работе пожарных распространения огня на вторую квартиру удалось избежать. Хозяйка квартиры с мужем и сыном самостоятельно эвакуировались в безопасное место до прибытия пожарных, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара огнём уничтожена кочегарка, пристроенная к дому. Повреждены стены дома снаружи и крыша на площади 18 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки в распределительной коробке.

Как сообщал «Байкал-Daily», в эту ночь сгорели два нежилых дома в Прибайкальском и Иволгинском районах Бурятии.
пожар

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