Водитель грузовика насмерть сбил пешехода
Суд признал читинца виновным в смертельном ДТП.
Автоавария случилась ещё два года назад, 23 мая 2020 года. Около часа ночи ехал за рулём грузового автомобиля во дворе жилого дома города. При движении задним ходом он насмерть сбил пешехода.
После произошедшего водитель скрылся с места ДТП.
- На протяжении двух лет органы предварительного расследования собирали доказательственную базу, после чего прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал, указывая о своей непричастности к совершению преступления.
Вместе с тем суд принял представленные обвинителем доказательства, признал вину водителя и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Читинца спустя два года отправили в колонию за смертельное ДТП
Происшествия, Фото:
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