Обвиняемого не стали отпускать под домашний арест
Верховный суд Бурятии оставил без изменения постановление Октябрьского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого.
Предварительным следствием установлено, что мужчина по поддельному паспорту на другое имя обманом и злоупотребления доверием оформил в двух банках в Улан-Удэ кредитные карты на сумму 450 тысяч рублей и 570 тысяч рублей.
Суд первой инстанции продлил срок содержания под стражей, поскольку предварительное расследование по уголовному делу продолжается. Органу следствия необходимо получить заключения почерковедческой и портретной экспертиз, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на окончание расследования.
- Доводы апелляционной жалобы обвиняемого об изменении ему меры пресечения на домашний арест оставлены без удовлетворения, поскольку суд первой инстанции обоснованно посчитал невозможным его нахождение вне изоляции от общества, с учётом его обвинения в совершении двух тяжких преступлений, данных о его личности, который нигде не работает, не имеет источника дохода, ранее судим за кражи и изнасилование, освободился из мест лишения свободы 11 июня 2021 года, обвиняется в совершении данных преступлений в сентябре 2021 года, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Кроме того, обвиняемый зарегистрирован и постоянно проживает в Забайкальский край в городе Чите, в Улан-Удэ какого-либо места жительства у него нет, соответственно избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в Бурятии невозможно.
- С учётом указанных обстоятельств у суда были обоснованные основания полагать, что Б., находясь на свободе, может продолжить занятия преступной деятельностью, скрыться от предварительного следствия или суда, иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу, - заключили в суде.
Забайкалец по поддельному паспорту взял в Бурятии кредитов на миллион
Происшествия, Фото:
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