Накануне, 22 сентября, в Бурятии за ночь сгорели два нежилых дома. О первом возгорании – по улице Комсомольская в селе Иволгинск – ночью 23 сентября на пульт пожарной охраны сообщили очевидцы.
Когда пожарные прибыли на место, нежилой дом и веранда были полностью охвачены огнём. Около часа понадобилось для ликвидации открытого огня.
В результате пожара огнём уничтожена веранда, дом полностью выгорел изнутри. Общая площадь возгорания составила 32 квадратных метра.
- Внутри дома не было ни вещей, ни мебели. Со слов соседей, хозяйка изредка появляется у себя на участке. Накануне вечером очевидцы видели двух молодых людей у заброшенного дома, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Второй пожар произошёл в селе Старое Татаурово Прибайкальского района. По прибытию пожарных горел нежилой двухэтажный деревянный дом.
Здание полностью уничтожено огнём.
- Для установления причин двух возгораний и виновных лиц проводится проверка отделом надзорной деятельности и отделом полиции, - добавили в республиканском агентстве ГО и ЧС.