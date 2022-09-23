







Здание полностью уничтожено огнём.



- Для установления причин двух возгораний и виновных лиц проводится проверка отделом надзорной деятельности и отделом полиции, - добавили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Здание полностью уничтожено огнём.- Для установления причин двух возгораний и виновных лиц проводится проверка отделом надзорной деятельности и отделом полиции, - добавили в республиканском агентстве ГО и ЧС.





Накануне, 22 сентября, в Бурятии за ночь сгорели два нежилых дома. О первом возгорании – по улице Комсомольская в селе Иволгинск – ночью 23 сентября на пульт пожарной охраны сообщили очевидцы.Когда пожарные прибыли на место, нежилой дом и веранда были полностью охвачены огнём. Около часа понадобилось для ликвидации открытого огня.В результате пожара огнём уничтожена веранда, дом полностью выгорел изнутри. Общая площадь возгорания составила 32 квадратных метра.- Внутри дома не было ни вещей, ни мебели. Со слов соседей, хозяйка изредка появляется у себя на участке. Накануне вечером очевидцы видели двух молодых людей у заброшенного дома, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Второй пожар произошёл в селе Старое Татаурово Прибайкальского района. По прибытию пожарных горел нежилой двухэтажный деревянный дом.