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В Бурятии полыхает 200 центнеров сена

В Бурятии полыхает 200 центнеров сена
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Возгорание случилось рано утром

Сегодня, 23 сентября, рано утром в селе Верхние Тальцы Хоринского района Бурятии загорелось 200 центнеров сена. В группе «Хоринск-инфо. 24/7» сообщили, что сено находилось в огороженном сеновале в огороде.

На месте работают четверо сотрудников пожарной части №51. Также в тушении пожара задействованы две единицы техники: личный трактор МТЗ-82 и спецатомобиль ГАЗ-66.

Работы по тушению пожара продолжаются. 
пожар

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