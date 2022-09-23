Возгорание случилось рано утром
Сегодня, 23 сентября, рано утром в селе Верхние Тальцы Хоринского района Бурятии загорелось 200 центнеров сена. В группе «Хоринск-инфо. 24/7» сообщили, что сено находилось в огороженном сеновале в огороде.
На месте работают четверо сотрудников пожарной части №51. Также в тушении пожара задействованы две единицы техники: личный трактор МТЗ-82 и спецатомобиль ГАЗ-66.
Работы по тушению пожара продолжаются.
В Бурятии полыхает 200 центнеров сена
Происшествия, Фото:
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