В Бурятии полыхает 200 центнеров сена

Возгорание случилось рано утром



Сегодня, 23 сентября, рано утром в селе Верхние Тальцы Хоринского района Бурятии загорелось 200 центнеров сена. В группе «Хоринск-инфо. 24/7» сообщили, что сено находилось в огороженном сеновале в огороде.



На месте работают четверо сотрудников пожарной части №51. Также в тушении пожара задействованы две единицы техники: личный трактор МТЗ-82 и спецатомобиль ГАЗ-66.



Работы по тушению пожара продолжаются.

