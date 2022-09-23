Женщина обманывала получателей субсидий
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы управления социальной защиты населения по Слюдянскому району. Она обвиняется в совершении семи эпизодов преступления по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба» и двух эпизодов о мошенничестве в крупном размере.
По версии следствия, в конце 2021 года сотрудница управления соцзащиты по Слюдянскому району обманула людей, претендующих на получение социальной помощи на осуществление предпринимательской деятельности. Она требовала выплачивать ей лично от 50 до 80 тысяч рублей из полученной субсидии. Якобы, это одно из условий его исполнения.
- В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области сотрудница соцзащиты обвиняется в мошенничестве
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