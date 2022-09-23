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Из-за отказа платить за пиво в Улан-Удэ раскрыли кражу кроссовок

Из-за отказа платить за пиво в Улан-Удэ раскрыли кражу кроссовок
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Вора задержали росгвардейцы

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии прибыли в охраняемый продуктовой магазин на Элеваторе, откуда поступил сигнал с тревожной сигнализации.

Как выяснилось, зашедший в магазин мужчина отказывался платить за пиво, в результате чего возник конфликт с продавцом.

После приезда сотрудников Росгвардии мужчина всё-таки оплатил покупку. Однако, в ходе установления личности неспокойного гражданина выяснилось, что мужчина находится в оперативном розыске по подозрению в совершении кражи.

Мужчину доставили в полицию, где он сознался в том, что двумя днями ранее, проживая в хостеле в центре города, совершил кражу кроссовок у другой постоялицы этого хостела. В момент кражи злоумышленник попал в объектив камеры видеонаблюдения, из-за чего его личность была установлена. Похищенную обувь мужчина планировал носить, на данный момент она изъята.

- Возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии. 
кража Росгвардия

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