Из-за отказа платить за пиво в Улан-Удэ раскрыли кражу кроссовок

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Вора задержали росгвардейцы



В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии прибыли в охраняемый продуктовой магазин на Элеваторе, откуда поступил сигнал с тревожной сигнализации.



Как выяснилось, зашедший в магазин мужчина отказывался платить за пиво, в результате чего возник конфликт с продавцом.



После приезда сотрудников Росгвардии мужчина всё-таки оплатил покупку. Однако, в ходе установления личности неспокойного гражданина выяснилось, что мужчина находится в оперативном розыске по подозрению в совершении кражи.



Мужчину доставили в полицию, где он сознался в том, что двумя днями ранее, проживая в хостеле в центре города, совершил кражу кроссовок у другой постоялицы этого хостела. В момент кражи злоумышленник попал в объектив камеры видеонаблюдения, из-за чего его личность была установлена. Похищенную обувь мужчина планировал носить, на данный момент она изъята.



- Возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

