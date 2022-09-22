Житель Иркутской области перевёл мошенникам полмиллиона рублей

Жертвой мошенников стал пенсионер из Шелехова



70-летний житель города Шелехов попался на уловку мошенника, который представился сотрудником правоохранительных органов.



Мужчина является частным предпринимателем. Ему поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками правоохранительного ведомства и сотрудниками банка. Они сообщили, что в банке произошла утечка данных, вследствии чего на мужчину пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить это, мошенники посоветовали самолично взять кредит и перевести средства на «безопасные счета». Таким образом, потерпевший перевёл мошенникам более 500 тысяч рублей.



- По факту мошенничества органами следствия возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

