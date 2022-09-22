22 сентября

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Житель Иркутской области перевёл мошенникам полмиллиона рублей

Житель Иркутской области перевёл мошенникам полмиллиона рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жертвой мошенников стал пенсионер из Шелехова

70-летний житель города Шелехов попался на уловку мошенника, который представился сотрудником правоохранительных органов.

Мужчина является частным предпринимателем. Ему поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками правоохранительного ведомства и сотрудниками банка. Они сообщили, что в банке произошла утечка данных, вследствии чего на мужчину пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить это, мошенники посоветовали самолично взять кредит и перевести средства на «безопасные счета». Таким образом, потерпевший перевёл мошенникам более 500 тысяч рублей.

- По факту мошенничества органами следствия возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. 
мошенничество

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