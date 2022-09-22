Жертвой мошенников стал пенсионер из Шелехова
70-летний житель города Шелехов попался на уловку мошенника, который представился сотрудником правоохранительных органов.
Мужчина является частным предпринимателем. Ему поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками правоохранительного ведомства и сотрудниками банка. Они сообщили, что в банке произошла утечка данных, вследствии чего на мужчину пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить это, мошенники посоветовали самолично взять кредит и перевести средства на «безопасные счета». Таким образом, потерпевший перевёл мошенникам более 500 тысяч рублей.
- По факту мошенничества органами следствия возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Житель Иркутской области перевёл мошенникам полмиллиона рублей
Происшествия, Фото:
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