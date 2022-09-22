У мужчины практически не было шансов выжить
Как сообщал «Байкал-Daily», в понедельник, 19 сентября, на реке Онот в Черемховском районе Иркутской области перевернулась аэролодка с тремя людьми.
Супружеская пара из Иркутска в сопровождении 65-летнего жителя села Онот вышли на сплав. В месте между реками Малый Нарын и Большой Нарын на одном из порогов судно опрокинулось.
Мужчине с супругой удалось выплыть к берегу. А пенсионера найти не удалось.
- Оказавшись в воде, мужчина схватил супругу за руку, чтобы её не унесло течением, а сам держался за перевернувшуюся лодку. Она скрыла от них пожилого мужчину, поэтому они не видели, что с ним произошло. Когда им удалось добраться до берега, выяснилось, в зоне видимости его нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Сегодня, 22 сентября, поступило сообщение о том, что тело мужчины было найдено в реке в 10 метрах от берега. У путеводителя молодожёнов, практически, не было шансов выжить.
- Отсутствие спасательного жилета и наличие на ногах тяжёлых сапог-болотников не оставили ему шанса спастись, - отметили представители МЧС.
В Иркутской области нашли тело пенсионера, утонувшего при опрокидывании аэролодки
Происшествия, Фото:
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