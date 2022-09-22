В Иркутске из-за майнингового оборудования произошёл пожар в многоэтажке









В Иркутске на 16-этажном доме по улице Советская, 31 локализован на площади 16 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались примерно 50 человек, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.Погибших, травмированных нет. Предварительно, пожар начался от замыкания проводки. В комнате много оборудования для майнинга.Благодаря бдительным соседям, вызвавшим пожарных, возгорание удалось ликвидировать на небольшой площади и избежать жертв, отметили в ведомстве.