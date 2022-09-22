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В Иркутске из-за майнингового оборудования произошёл пожар в многоэтажке

В Иркутске из-за майнингового оборудования произошёл пожар в многоэтажке
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Самостоятельно эвакуировались около 50-и человек

В Иркутске на 16-этажном доме по улице Советская, 31 локализован на площади 16 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались примерно 50 человек, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Погибших, травмированных нет. Предварительно, пожар начался от замыкания проводки. В комнате много оборудования для майнинга.

Благодаря бдительным соседям, вызвавшим пожарных, возгорание удалось ликвидировать на небольшой площади и избежать жертв, отметили в ведомстве. 


Иркутск пожар

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