Возгорание произошло в гаражном кооперативе
Ночью 22 сентября на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании в гаражном обществе «Автомобилист» в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии.
Когда пожарные прибыли на место, горели крыши семи гаражей.
- Менее часа понадобилось для ликвидации открытого огня. Благодаря слаженной и оперативной работе пожарных распространения огня на содержимое гаражей удалось избежать. Всего на месте работали шесть пожарных и две единицы техники, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС,
Оказались повреждены крыши семи гаражей на площади 60 квадратных метров.
По предварительным данным, причиной произошедшего стало то, что в одном из гаражей топили печь.
В Бурятии пожарные потушили семь гаражей
Происшествия, Фото:
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