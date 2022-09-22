В Бурятии пожарные потушили семь гаражей

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Возгорание произошло в гаражном кооперативе



Ночью 22 сентября на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании в гаражном обществе «Автомобилист» в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии.



Когда пожарные прибыли на место, горели крыши семи гаражей.



- Менее часа понадобилось для ликвидации открытого огня. Благодаря слаженной и оперативной работе пожарных распространения огня на содержимое гаражей удалось избежать. Всего на месте работали шесть пожарных и две единицы техники, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС,



Оказались повреждены крыши семи гаражей на площади 60 квадратных метров.



По предварительным данным, причиной произошедшего стало то, что в одном из гаражей топили печь.

