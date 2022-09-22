Мужчина пропустил остановку и из-за этого устроил дебош
Вечером 21 сентября в улан-удэнском трамвае сработала тревожная кнопка. Вагон ехал из Советского района в Октябрьский.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на остановку трамвая по улице Бабушкина. Кондуктор описал хулигана, который между остановками разбил стекло в вагоне и сбежал.
Подозреваемого задержали на улице Подкаменская. 32-летнего жителя Улан-Удэ, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, росгвардейцы доставили в полицию для привлечения к административной ответственности.
Оказалось, что нетрезвый пассажир, пропустив свою остановку, стал требовать выпустить его из вагона и разбил стекло в кабину водителя. Работники общественного транспорта нажали кнопку тревожной сигнализации для вызова правоохранителей и задержания дебошира.
- В Улан-Удэ в рамках проекта по обеспечению безопасности на общественном транспорте и защиты пассажиров от противоправных действий в трамваях муниципального унитарного предприятия установлены «тревожные кнопки» для экстренного вызова помощи, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ пьяный пассажир разбил стекло в трамвае
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Возгорание произошло в гаражном кооперативе
Мужчина пропустил остановку и из-за этого устроил дебош
Сгорело шесть рулонов сена
Осуждённым женщинам по 54 года
Восстановительные работы продолжаются
Ребёнок потерял ориентир и заблудился
Вероятно, пожар случился из-за старого холодильника
ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке
С начала года произошло 130 ДТП, связанных с наездами на животных
Женщина уснула на лавочке во дворе дома
Сельхозтехнику мужчина собирался сдать на металл
Мужчина снял со своей возлюбленной скальп
Сорвало 50% кровли здания
Порывы ветра доходили до 22 м/с
Они нанесли ущерб почти на 10 миллионов рублей