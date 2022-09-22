В Улан-Удэ пьяный пассажир разбил стекло в трамвае

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина пропустил остановку и из-за этого устроил дебош



Вечером 21 сентября в улан-удэнском трамвае сработала тревожная кнопка. Вагон ехал из Советского района в Октябрьский.



Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на остановку трамвая по улице Бабушкина. Кондуктор описал хулигана, который между остановками разбил стекло в вагоне и сбежал.



Подозреваемого задержали на улице Подкаменская. 32-летнего жителя Улан-Удэ, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, росгвардейцы доставили в полицию для привлечения к административной ответственности.



Оказалось, что нетрезвый пассажир, пропустив свою остановку, стал требовать выпустить его из вагона и разбил стекло в кабину водителя. Работники общественного транспорта нажали кнопку тревожной сигнализации для вызова правоохранителей и задержания дебошира.



- В Улан-Удэ в рамках проекта по обеспечению безопасности на общественном транспорте и защиты пассажиров от противоправных действий в трамваях муниципального унитарного предприятия установлены «тревожные кнопки» для экстренного вызова помощи, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

