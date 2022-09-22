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В Улан-Удэ пьяный пассажир разбил стекло в трамвае

В Улан-Удэ пьяный пассажир разбил стекло в трамвае
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина пропустил остановку и из-за этого устроил дебош

Вечером 21 сентября в улан-удэнском трамвае сработала тревожная кнопка. Вагон ехал из Советского района в Октябрьский.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на остановку трамвая по улице Бабушкина. Кондуктор описал хулигана, который между остановками разбил стекло в вагоне и сбежал.

Подозреваемого задержали на улице Подкаменская. 32-летнего жителя Улан-Удэ, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, росгвардейцы доставили в полицию для привлечения к административной ответственности.

Оказалось, что нетрезвый пассажир, пропустив свою остановку, стал требовать выпустить его из вагона и разбил стекло в кабину водителя. Работники общественного транспорта нажали кнопку тревожной сигнализации для вызова правоохранителей и задержания дебошира.

- В Улан-Удэ в рамках проекта по обеспечению безопасности на общественном транспорте и защиты пассажиров от противоправных действий в трамваях муниципального унитарного предприятия установлены «тревожные кнопки» для экстренного вызова помощи, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
трамвай Росгвардия

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