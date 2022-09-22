В Бурятии двух женщин осудили за покупку гашиша

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Осуждённым женщинам по 54 года



В Улан-Удэ предстали перед судом две 54-летние жительницы Джидинского района Бурятии, любительницы гашиша. Они признаны виновными в приобретении и хранении наркотических средств в значительном и крупном размерах.



В мае женщины связались со знакомым, который также живёт в Джидинском районе, у которого ранее уже покупали наркотики. Они заказали у него гашиш за 10 тысяч рублей.



В этот же день продавец доставил 19 граммов гашиш весом по адресу проживания одной из женщин. За полученный товар она передала продавцу часть денег наличными, а оставшуюся сумму перевела на его банковский счёт.



Позже вечером женщины разделили между собой приобретённые наркотики. Однако по пути домой одну из них задержали транспортные полицейские. При её досмотре было изъято около девяти граммов гашиша.



- По адресам проживания женщин проведены обыски. В квартире, ранее судимой потребительницы наркотиков обнаружены и изъяты почти 2 кг марихуаны. С её слов наркотик она также хранила для личного потребления, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Женщины признали свою вину и раскаялись в содеянном, уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Суд признал их виновными. Одной назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Второй – ранее судимой – в виде 3,5 лет условного лишения свободы с испытательным сроком на три года.



