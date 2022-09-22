В Иркутской области нашли потерявшегося в лесу мальчика

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ребёнок потерял ориентир и заблудился



Накануне вечером, 21 сентября, около 23:00 за помощью к поисковикам в Иркутской области обратились родители 12-летнего мальчика. Они сообщили, что ребёнок после школы без взрослых ушёл в лес за грибами вблизи посёлка Большой Луг Шелеховского района и не вернулся.



Родители безуспешно пытались самостоятельно найти ребёнка, затем обратились в экстренные службы.



На место была направлена группа областных спасателей. К поискам также присоединились сотрудники полиции и добровольцы «ЛизаАлерт». Разделившись на четыре группы, они начали проверять все лесные дороги и тропинки.



Около трёх часов ночи 22 сентября мальчик был найден в удовлетворительном состоянии. Его доставили домой и передали родителям. В медицинской помощи он не нуждался.



Как пояснил подросток, он ходил по лесу и не заметил, как потерял ориентир, а сотовый телефон оставил дома. Самостоятельно попытался найти дорогу домой, но не смог. Уже ночью он увидел свет фар, услышал сигналы машин и вышел на дорогу к спасателям, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



