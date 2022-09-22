В Бурятии загорелся дом, пока хозяева копали картошку

Вероятно, пожар случился из-за старого холодильника
Днём 19 сентября в селе Джида в Бурятии загорелся жилой дом. О происшествии пожарным сообщила хозяйка жилища. В момент возгорания она с мужем копала картошку, сообщает группа «Джида-инфо. 24/7».
Пожар тушили четверо пожарных и две единицы техники. Открытый огонь потушили за 17 минут.
Никто не пострадал.
Огонь повредил потолок в доме и веранде на площади 40 квадратных метров, повреждены две стены внутри дома на площади 20 квадратных метров.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в старом холодильнике.
Вероятно, пожар случился из-за старого холодильника
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