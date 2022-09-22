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В пригороде Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и мопед

В пригороде Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и мопед
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке

Утром 21 сентября в пригородном селе Сотниково в Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал водитель мопеда.

- 37-летний водитель автомобиля «Ниссан АД», следуя по улице Трактовой села Сотников, на нерегулируемом перекрёстке совершил столкновение с мопедом «Рэйсер» под управлением водителя 1973 года рождения. В результате ДТП мопедист получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Селенгинском районе Бурятии произошло очередное ДТП с наездом на корову
ДТП

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