ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке
Утром 21 сентября в пригородном селе Сотниково в Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал водитель мопеда.
- 37-летний водитель автомобиля «Ниссан АД», следуя по улице Трактовой села Сотников, на нерегулируемом перекрёстке совершил столкновение с мопедом «Рэйсер» под управлением водителя 1973 года рождения. В результате ДТП мопедист получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Селенгинском районе Бурятии произошло очередное ДТП с наездом на корову.
В пригороде Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и мопед
Происшествия, Фото:
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