Житель Бурятии с поля украл культиватор

Сельхозтехнику мужчина собирался сдать на металл



С поля, расположенного в полутора километрах от села Никольск Мухоршибирского района Бурятии, украли сельхозтехнику.



Заявление о пропаже культиватора и четырёх борон поступило в районный отдел полиции утром 20 сентября. Предприниматель рассказал, что его работники готовили участок к следующему сенокосному сезону. Не до конца вспахав землю, они оставили технику на поле до утра. Однако утром ни культиватор, ни прикреплённые к нему бороны мужчины не обнаружили. Ущерб составил 170 тысяч рублей.



В течение суток установили и задержали подозреваемого – 30-летнего местного жителя. Он признался, что, проезжая на микрогрузовике, заметил оставленное сельхозоборудование. После чего разобрал технику на части, погрузил в машину и в надежде в последующем сдать в пункт приёма металла спрятал в лесу неподалёку от населённого пункта, расположенного по соседству с Забайкальским краем.



Ранее он не судим. Трудоустроен на добывающем предприятии.



За кражу возбуждено уголовное дело. Спрятанная в лесу разобранная техника изъята сотрудниками полиции и передана владельцу. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

