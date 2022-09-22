Сельхозтехнику мужчина собирался сдать на металл
С поля, расположенного в полутора километрах от села Никольск Мухоршибирского района Бурятии, украли сельхозтехнику.
Заявление о пропаже культиватора и четырёх борон поступило в районный отдел полиции утром 20 сентября. Предприниматель рассказал, что его работники готовили участок к следующему сенокосному сезону. Не до конца вспахав землю, они оставили технику на поле до утра. Однако утром ни культиватор, ни прикреплённые к нему бороны мужчины не обнаружили. Ущерб составил 170 тысяч рублей.
В течение суток установили и задержали подозреваемого – 30-летнего местного жителя. Он признался, что, проезжая на микрогрузовике, заметил оставленное сельхозоборудование. После чего разобрал технику на части, погрузил в машину и в надежде в последующем сдать в пункт приёма металла спрятал в лесу неподалёку от населённого пункта, расположенного по соседству с Забайкальским краем.
Ранее он не судим. Трудоустроен на добывающем предприятии.
За кражу возбуждено уголовное дело. Спрятанная в лесу разобранная техника изъята сотрудниками полиции и передана владельцу. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии с поля украл культиватор
Происшествия, Фото:
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