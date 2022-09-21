Жительница Бурятии пошла на кражу ради подруги

Женщина стащила кошелёк в аптеке



В Улан-Удэ полицейские по горячим следам задержали подозреваемую в краже кошелька с деньгами из аптеки.



Установлено, что утром 20 сентября 46-летняя жительница Прибайкальского района Бурятии, находясь в аптеке на улице Гагарина, с прилавка похитила кошелёк, в котором находились 26 тысяч рублей и банковскими картами. Имущество забыла одна из покупательниц.



В течение нескольких часов подозреваемую задержали оперативником, чему, в том числе, способствовали записи с камеры видеонаблюдения в аптечном учреждении.



Ею оказалась жительница Прибайкальского района, трудоустроенная в Улан-Удэ. По словам сельчанки, кошелёк с деньгами она украла, чтобы помочь знакомой, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.



Ранее женщина не судима.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

