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В Бурятии из-за непотушенного окурка сгорели дом и надворные постройки

В Бурятии из-за непотушенного окурка сгорели дом и надворные постройки
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
Пожар случился ночью

Ночью 20 сентября по улице Октябрьская села Ильинка Прибайкальского района Бурятии загорелся дом. О возгорании сообщил сосед, который увидел пламя в окне соседнего дома.

Когда пожарные прибыли на место, огнём были охвачены деревянные дом, пристрой и стайка. Пожарные ликвидировали открытый огонь менее чем за 10 минут. Всего на месте работали шесть пожарных и три пожарные автоцистерны.

Огонь уничтожил дом и надворные постройки на площади 59 квадратных метров. Пострадавших нет. Хозяин дома и два его приятеля самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных в безопасное место.

По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО ЧС.

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