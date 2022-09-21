В Бурятии из-за непотушенного окурка сгорели дом и надворные постройки





Ночью 20 сентября по улице Октябрьская села Ильинка Прибайкальского района Бурятии загорелся дом. О возгорании сообщил сосед, который увидел пламя в окне соседнего дома.Когда пожарные прибыли на место, огнём были охвачены деревянные дом, пристрой и стайка. Пожарные ликвидировали открытый огонь менее чем за 10 минут. Всего на месте работали шесть пожарных и три пожарные автоцистерны.Огонь уничтожил дом и надворные постройки на площади 59 квадратных метров. Пострадавших нет. Хозяин дома и два его приятеля самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных в безопасное место.По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО ЧС.