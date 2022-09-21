В Иркутской области осудили мужчину за убийство 16-летней давности

Скрываясь от следствия, мужчина поменял персональные данные



34-летний житель Иркутской области признан виновным в убийстве по предварительному сговору.



Преступление произошло в январе 2006 года. Двое молодых людей, находясь на территории 1 микрорайона в городе Шелехове с особой жестокостью, нанесли местному жителю множественные удары битами по различным частям тела. От полученных травм 21-летний молодой человек скончался в больнице.



По горячим следам сотрудникам милиции удалось задержать одного из подозреваемых. В дальнейшем он был осуждён к длительному лишению свободы. Второй 17-летний подозреваемый скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. Уголовное дело приостановили.



Следователи СК вместе с криминалистами, работая над архивными делами, проанализировали материалы по этому преступлению, после чего совместно с сотрудниками уголовного розыска провели ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые позволили установить местонахождение подозреваемого. Все эти годы он скрывался от следствия, жил под другими персональными данными.



В августе 2021 года в Иркутске мужчина был задержан следователями СК при содействии сотрудников ГУ МВД России по Иркутской области.



суд признал его виновным и приговорил в пяти с половиной годам колонии общего режима. В пользу потерпевших присуждена компенсация морального вреда, подлежащая взысканию с осуждённого, на общую сумму 1,4 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

