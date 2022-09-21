Приговор вынес Советский районный суд
В Улан-Удэ суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшего руководителя ООО «Центр строительного управления». Этот застройщик не выполнил обязательства перед дольщиками жилого дома в Загорске.
- П., являясь генеральным директором ООО «Центр строительного управления», с использованием своего служебного положения в 2017 году похитил денежные средства дольщиков при застройке жилого дома по улице Столичная, в особо крупном размере, - сообщила пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком два года.
- Гражданский иск потерпевшего передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Приговор не вступил в законную силу, - уточнили в суде.
«Байкал-Daily» не раз рассказывал печальную историю с незавершённым строительством многоквартирного дома на улице Столичная. Стройка здесь просто застряла на уровне фундамента, хотя должна была завершиться ещё в 2018 году. Особую трагичность эпопее придало то, что обманутые дольщики – это все молодые семьи с детьми, участники республиканской программы «МЖК» (Молодёжный жилищный комплекс).
После того, как в Бурятии заработал фонд поддержки дольщиков, пострадавшим семьям, которые так и не увидели ключи от квартир, выплатили компенсации. К сожалению, они оказались ниже рыночной цены за квадратный метр. «С такой выплатой реально сейчас взять что-то сложно. Обманутые дважды», - рассказывала «Байкал-Dailу» дольщица дома.
Кстати, летом 2021 года вступил в законную силу приговор о коммерческом подкупе, вынесенный в отношении бывшего председателя «МЖК Бурятии».
В Улан-Удэ застройщика осудили условно за обман дольщиков
Происшествия, Фото:
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