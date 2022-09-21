В Бурятии едва не сгорел продуктовый магазин

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Возгорание предотвратили благодаря охранной сигнализации и пожарному извещателю



Ночью в посёлке Нижнеангарск в Бурятии на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал из продуктового магазина, стоящего под охраной. Там сработал пожарный шлейф охранной сигнализации.



На место прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Сотрудники сразу почувствовали запах гари и дыма. Были вызваны представитель магазина и пожарные.



В ходе обследования задымлённого здания в техническом помещении был обнаружен источник дыма – оплавленный электроприбор. Несмотря на отсутствие открытого огня, пожарному извещателю хватило небольшого задымления, чтобы среагировать.



- Благодаря сработавшей охранно-пожарной сигнализации удалось предотвратить пожар в продуктовом магазине и избежать материального ущерба, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

