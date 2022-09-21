21 сентября

20 сентября

Популярное

В Бурятии едва не сгорел продуктовый магазин

В Бурятии едва не сгорел продуктовый магазин
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Возгорание предотвратили благодаря охранной сигнализации и пожарному извещателю

Ночью в посёлке Нижнеангарск в Бурятии на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал из продуктового магазина, стоящего под охраной. Там сработал пожарный шлейф охранной сигнализации.

На место прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Сотрудники сразу почувствовали запах гари и дыма. Были вызваны представитель магазина и пожарные.

В ходе обследования задымлённого здания в техническом помещении был обнаружен источник дыма – оплавленный электроприбор. Несмотря на отсутствие открытого огня, пожарному извещателю хватило небольшого задымления, чтобы среагировать.

- Благодаря сработавшей охранно-пожарной сигнализации удалось предотвратить пожар в продуктовом магазине и избежать материального ущерба, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 
пожар Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии едва не сгорел продуктовый магазин
В Бурятии едва не сгорел продуктовый магазин
Происшествия, 21.09.2022
Возгорание предотвратили благодаря охранной сигнализации и пожарному извещателю
В Братске возле остановки сбили 17-летнего пешехода
В Братске возле остановки сбили 17-летнего пешехода
Происшествия, 21.09.2022
Юноша переходил дорогу не по «зебре»
Улан-удэнку ограбил дворник
Улан-удэнку ограбил дворник
Происшествия, 21.09.2022
Грабителя поймали росгвардейцы
В Бурятии потушили четыре лесных пожара
В Бурятии потушили четыре лесных пожара
Происшествия, 21.09.2022
Возгорания возникли по вине местных жителей
В Бурятии водитель погиб в раздавленной фурой «Тойоте»
В Бурятии водитель погиб в раздавленной фурой «Тойоте»
Происшествия, 21.09.2022
«Тойота Калдина» превратилась в груду металла
В пригороде Улан-Удэ пьяный пешеход угодил под автомобиль
В пригороде Улан-Удэ пьяный пешеход угодил под автомобиль
Происшествия, 21.09.2022
Пьяный мужчина переходил дорогу в неположенном месте
В Забайкалье предъявили обвинение опекунше по делу о смерти девочки
В Забайкалье предъявили обвинение опекунше по делу о смерти девочки
Происшествия, 21.09.2022
Женщина лишь на утро показала врачам обварившегося кипятком ребёнка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^