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В Братске возле остановки сбили 17-летнего пешехода

В Братске возле остановки сбили 17-летнего пешехода
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Юноша переходил дорогу не по «зебре»

Сегодня утром в город Братск Иркутской области около остановки общественного транспорта «Телецентр», расположенной по улице Янгеля, произошёл наезд на пешехода.


По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля «Хонда Фит» сбила 17-летнего подростка, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

- В результате инцидента несовершеннолетний пешеход с различными травмами доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой помощи. 37-летняя женщина, управлявшая иномаркой, не пострадала, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельств произошедшего.


ДТП

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