В Братске возле остановки сбили 17-летнего пешехода













Сегодня утром в город Братск Иркутской области около остановки общественного транспорта «Телецентр», расположенной по улице Янгеля, произошёл наезд на пешехода.По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля «Хонда Фит» сбила 17-летнего подростка, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.- В результате инцидента несовершеннолетний пешеход с различными травмами доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой помощи. 37-летняя женщина, управлявшая иномаркой, не пострадала, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельств произошедшего.