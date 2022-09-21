В Братске возле остановки сбили 17-летнего пешехода

Юноша переходил дорогу не по «зебре»
Сегодня утром в город Братск Иркутской области около остановки общественного транспорта «Телецентр», расположенной по улице Янгеля, произошёл наезд на пешехода.
По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля «Хонда Фит» сбила 17-летнего подростка, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.
- В результате инцидента несовершеннолетний пешеход с различными травмами доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой помощи. 37-летняя женщина, управлявшая иномаркой, не пострадала, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельств произошедшего.
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