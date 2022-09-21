Перед судом предстанут четверо обвиняемых
Четверо жителей Иркутской области предстанут перед судом по обвинению в контрабанде леса. Они обвиняются по статьям «Приобретение, хранение, переработка в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере» и «Контрабанда стратегически важных ресурсов».
По версии следствия, с 2016 по 2019 год обвиняемые покупали деревья хвойных пород, которые вырубали «чёрные лесорубы», и перерабатывали в пиломатериал. Лес с помощью нескольких подставных фирм экспортировали железнодорожным транспортом за рубеж.
Всего через границу Российской Федерации было вывезено девять тысяч кубометров пиломатериалов стоимостью более 50 млн рублей.
- В результате противоправной деятельности обвиняемыми совершено три тяжких преступления, связанные с контрабандой лесоматериалов и незаконным оборотом древесины, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Иркутской области суд рассмотрит дело о контрабанде леса на 50 млн
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