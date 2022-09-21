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В Иркутской области суд рассмотрит дело о контрабанде леса на 50 млн

В Иркутской области суд рассмотрит дело о контрабанде леса на 50 млн
Происшествия, 
Перед судом предстанут четверо обвиняемых

Четверо жителей Иркутской области предстанут перед судом по обвинению в контрабанде леса. Они обвиняются по статьям «Приобретение, хранение, переработка в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере» и «Контрабанда стратегически важных ресурсов».

По версии следствия, с 2016 по 2019 год обвиняемые покупали деревья хвойных пород, которые вырубали «чёрные лесорубы», и перерабатывали в пиломатериал. Лес с помощью нескольких подставных фирм экспортировали железнодорожным транспортом за рубеж.

Всего через границу Российской Федерации было вывезено девять тысяч кубометров пиломатериалов стоимостью более 50 млн рублей.

- В результате противоправной деятельности обвиняемыми совершено три тяжких преступления, связанные с контрабандой лесоматериалов и незаконным оборотом древесины, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
контрабанда леса

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