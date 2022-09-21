В Улан-Удэ потушили крупный пожар в цехе по пошиву авточехлов

На улице Жердева в Улан-Удэ потушили крупный пожар. Как сообщал «Байкал-Daily», утром там загорелось производственное здание – мастерская по пошиву авточехлов. Клубы чёрного дыма были видны далеко вокруг. Пожарные выехали на тушение по повышенному рангу №2.
- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание бокса с переходом на кровлю здания. Произошло обрушение деревянного мансардного этажа (бытовки), - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Всего в тушении были задействованы 43 человека и 17 единиц техники. В том числе работали три звена газодымозащитной службы.
В 10:49 открытое горение ликвидировали на площади 400 кв.метров. Пострадавших нет.
На месте работают дознаватели МЧС. Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки.