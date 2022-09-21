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В Улан-Удэ потушили крупный пожар в цехе по пошиву авточехлов

В Улан-Удэ потушили крупный пожар в цехе по пошиву авточехлов
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар бушевал на площади 400 кв. метров

На улице Жердева в Улан-Удэ потушили крупный пожар. Как сообщал «Байкал-Daily», утром там загорелось производственное здание – мастерская по пошиву авточехлов. Клубы чёрного дыма были видны далеко вокруг. Пожарные выехали на тушение по повышенному рангу №2.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание бокса с переходом на кровлю здания. Произошло обрушение деревянного мансардного этажа (бытовки), - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Всего в тушении были задействованы 43 человека и 17 единиц техники. В том числе работали три звена газодымозащитной службы.

В 10:49 открытое горение ликвидировали на площади 400 кв.метров. Пострадавших нет.

На месте работают дознаватели МЧС. Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки. 

 

пожар

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