Грабителя поймали росгвардейцы
Вечером в отдел полиции в Улан-Удэ поступило сообщение о грабеже в микрорайоне Комушка. У женщины отобрали сотовый телефон. Незамедлительно на место преступления прибыл наряд вневедомственной охраны.
Потерпевшая назвала отличные приметы грабителя – он был одет в робу со светоотражающими элементами.
Вскоре мужчина был задержан, им оказался дворник.
- Экипаж вневедомственной охраны на скамейке на бульваре Карла Маркса задержал подозреваемого, который распивал алкоголь. В ходе осмотра у мужчины был обнаружен похищенный телефон стоимостью девять тысяч рублей. Задержанного, 34-летнего дворника, доставили в полицию, где его опознала потерпевшая, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Мужчина рассказал, что познакомился с женщиной на улице, пригласил её домой, где они вместе распивали спиртное. Когда гостья отказалась покупать алкоголь, хозяин дома, угрожая, отобрал у неё телефон и выгнал на улицу.
Мужчину поймали, когда он направлялся в ломбард.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Улан-удэнку ограбил дворник
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В аварии есть пострадавший
Грабителя поймали росгвардейцы
Водителя госпитализировали
Возгорания возникли по вине местных жителей
«Тойота Калдина» превратилась в груду металла
Пьяный мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Горит бокс по пошиву чехлов
Женщина лишь на утро показала врачам обварившегося кипятком ребёнка
Автомобилист не смог обжаловать приговор
Для обследования территорий задействованы три рабочие группы
Девушка сообщила о подозрительном парне в полицию
Молодой человек пытался прятаться в районах
У пострадавшего водителя нет прав
Нарушителей оштрафовали на сумму более 100 тысяч рублей
По предварительной информации, авария произошла из-за коровы