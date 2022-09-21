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Улан-удэнку ограбил дворник

Улан-удэнку ограбил дворник
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Грабителя поймали росгвардейцы

Вечером в отдел полиции в Улан-Удэ поступило сообщение о грабеже в микрорайоне Комушка. У женщины отобрали сотовый телефон. Незамедлительно на место преступления прибыл наряд вневедомственной охраны.

Потерпевшая назвала отличные приметы грабителя – он был одет в робу со светоотражающими элементами.

Вскоре мужчина был задержан, им оказался дворник.

- Экипаж вневедомственной охраны на скамейке на бульваре Карла Маркса задержал подозреваемого, который распивал алкоголь. В ходе осмотра у мужчины был обнаружен похищенный телефон стоимостью девять тысяч рублей. Задержанного, 34-летнего дворника, доставили в полицию, где его опознала потерпевшая, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Мужчина рассказал, что познакомился с женщиной на улице, пригласил её домой, где они вместе распивали спиртное. Когда гостья отказалась покупать алкоголь, хозяин дома, угрожая, отобрал у неё телефон и выгнал на улицу.

Мужчину поймали, когда он направлялся в ломбард.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

грабеж Росгвардия

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