Улан-удэнку ограбил дворник

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Грабителя поймали росгвардейцы



Вечером в отдел полиции в Улан-Удэ поступило сообщение о грабеже в микрорайоне Комушка. У женщины отобрали сотовый телефон. Незамедлительно на место преступления прибыл наряд вневедомственной охраны.



Потерпевшая назвала отличные приметы грабителя – он был одет в робу со светоотражающими элементами.



Вскоре мужчина был задержан, им оказался дворник.



- Экипаж вневедомственной охраны на скамейке на бульваре Карла Маркса задержал подозреваемого, который распивал алкоголь. В ходе осмотра у мужчины был обнаружен похищенный телефон стоимостью девять тысяч рублей. Задержанного, 34-летнего дворника, доставили в полицию, где его опознала потерпевшая, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Мужчина рассказал, что познакомился с женщиной на улице, пригласил её домой, где они вместе распивали спиртное. Когда гостья отказалась покупать алкоголь, хозяин дома, угрожая, отобрал у неё телефон и выгнал на улицу.



Мужчину поймали, когда он направлялся в ломбард.



По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.



