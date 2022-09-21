Горит бокс по пошиву чехлов
В Улан-Удэ на улице Жердева произошёл крупный пожар. Клубы чёрного дыма видны далеко вокруг.
Как выяснилось, горит бокс по пошиву чехлов.
- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание крыши. К месту вызова направлен дежурный караул трёх пожарно-спасательных частей, также привлечены силы газодымозащитной службы. Всего к тушению пожара привлекаются 34 человека и 10 единиц техники, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Пожарные выехали на тушение по повышенному рангу №2.
Информация уточняется.
В Улан-Удэ на улице Жердева бушует пожар
Происшествия, Фото:
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