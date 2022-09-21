В Улан-Удэ на улице Жердева бушует пожар

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Горит бокс по пошиву чехлов



В Улан-Удэ на улице Жердева произошёл крупный пожар. Клубы чёрного дыма видны далеко вокруг.



Как выяснилось, горит бокс по пошиву чехлов.



- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание крыши. К месту вызова направлен дежурный караул трёх пожарно-спасательных частей, также привлечены силы газодымозащитной службы. Всего к тушению пожара привлекаются 34 человека и 10 единиц техники, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



Пожарные выехали на тушение по повышенному рангу №2.



Информация уточняется.

