Супружеской паре удалось спастись, а их спутник до сих пор не найден
В понедельник, 19 сентября, на реке Онот в Черемховском районе Иркутской области перевернулась аэролодка с тремя людьми. Одного из них до сих пор не нашли.
Супружеская пара из Иркутска в сопровождении 65-летнего жителя села Онот вышли на сплав на аэролодке. В месте между реками Малый Нарын и Большой Нарын на одном из порогов судно опрокинулось.
Мужчине с супругой удалось выплыть к берегу. Они вышли к охотничьей базе «Устье Нарына», находящейся в двух километрах от места происшествия. Там они обратились за помощью к группе охотников и рыболовов.
Вместе они пытались найти пенсионера, расширили круг поиска, задействовав плавсредство. Однако положительных результатов это не дало - пропавшего мужчину найти не удалось.
- Сегодня к поискам привлечены две группы на аэролодках, две пеших группы. К месту направлены сотрудники полиции и пожарно-спасательной службы Иркутской области, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области перевернулась аэролодка с тремя людьми
Происшествия, Фото:
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