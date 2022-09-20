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В Иркутской области перевернулась аэролодка с тремя людьми

В Иркутской области перевернулась аэролодка с тремя людьми
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Супружеской паре удалось спастись, а их спутник до сих пор не найден

В понедельник, 19 сентября, на реке Онот в Черемховском районе Иркутской области перевернулась аэролодка с тремя людьми. Одного из них до сих пор не нашли.

Супружеская пара из Иркутска в сопровождении 65-летнего жителя села Онот вышли на сплав на аэролодке. В месте между реками Малый Нарын и Большой Нарын на одном из порогов судно опрокинулось.

Мужчине с супругой удалось выплыть к берегу. Они вышли к охотничьей базе «Устье Нарына», находящейся в двух километрах от места происшествия. Там они обратились за помощью к группе охотников и рыболовов.

Вместе они пытались найти пенсионера, расширили круг поиска, задействовав плавсредство. Однако положительных результатов это не дало - пропавшего мужчину найти не удалось.

- Сегодня к поискам привлечены две группы на аэролодках, две пеших группы. К месту направлены сотрудники полиции и пожарно-спасательной службы Иркутской области, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
река

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