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В Иркутской области большегруз насмерть задавил пешехода

В Иркутской области большегруз насмерть задавил пешехода
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина шёл по проезжей части

Вечером 19 сентября в Иркутской области на трассе «Байкал» водитель большегруза Mercedes-Benz Actros насмерть задавил пешехода. ДТП произошло вблизи села Моты Шелеховского района.

53-летний водитель большегруза сбил пешехода, который двигался по проезжей части дороги навстречу.

От полученных травм мужчина-пешеход скончался на месте.

- Пешеход для своего обозначения в нарушении правил не использовал световозвращающие элементы, которые бы позволили водителю заранее его увидеть, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

По данному факту проводится проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Личность погибшего пока неизвестна.


ДТП смерть

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