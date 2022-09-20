В Иркутской области большегруз насмерть задавил пешехода

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина шёл по проезжей части



Вечером 19 сентября в Иркутской области на трассе «Байкал» водитель большегруза Mercedes-Benz Actros насмерть задавил пешехода. ДТП произошло вблизи села Моты Шелеховского района.



53-летний водитель большегруза сбил пешехода, который двигался по проезжей части дороги навстречу.



От полученных травм мужчина-пешеход скончался на месте.



- Пешеход для своего обозначения в нарушении правил не использовал световозвращающие элементы, которые бы позволили водителю заранее его увидеть, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



По данному факту проводится проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Личность погибшего пока неизвестна.





