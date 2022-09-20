За сутки произошло два ДТП с мотоциклистами
За прошедшие сутки, 19 сентября, на дорогах Бурятии зарегистрировано 30 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшими. Последние связаны с водителями мототехники, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Около 2 часов ночи в селе Джида в аварию попал 26-летний водитель мотоцикла «Ирбис», не имеющий прав управления транспортом. На улице Торговой он не справился с управлением и совершил опрокидывание.
В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне днём ДТП произошло в Иволгинском районе.
- 31-летний водитель автомобиля «Хонда» при выезде на федеральную автодорогу «Иркутск – Чита» со стороны села Сужа не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом «Харли Дэвидсон» под управлением водителя 1963 года рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован с тяжёлыми травмами, - сообщили в Госавтоинспекции.
В Бурятии опрокинулся мотоциклист
Происшествия, Фото:
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