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В Улан-Удэ сгорело такси

В Улан-Удэ сгорело такси
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл на улице Куйбышева

Сегодня около восьми часов утра на остановке «Горсад» по улице Куйбышева в Улан-Удэ загорелось такси - автомобиль Renault Logan.



- К месту вызова была направлена пожарно-спасательная часть №1. Пожарные прибыли на место в 7:51. Для полной ликвидации пожара потребовалось 10 минут, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.

Причина пожара устанавливается.



Как сообщал «Байкал-Daily», 31 августа в Улан-Удэ также горела машина, произошло это утром на улице Кабанская. 
пожар такси

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