В Улан-Удэ сгорело такси

Пожар произошёл на улице Куйбышева
Сегодня около восьми часов утра на остановке «Горсад» по улице Куйбышева в Улан-Удэ загорелось такси - автомобиль Renault Logan.
- К месту вызова была направлена пожарно-спасательная часть №1. Пожарные прибыли на место в 7:51. Для полной ликвидации пожара потребовалось 10 минут, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.
Причина пожара устанавливается.
Как сообщал «Байкал-Daily», 31 августа в Улан-Удэ также горела машина
, произошло это утром на улице Кабанская.
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