В Бурятии три лесных пожара произошли по неосторожности

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Тушение двух пожаров продолжается



За прошедшие сутки произошло три лесных пожара в Баргузинском и Хоринском районах Бурятии. Все пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



На тушении работало 67 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано девять единиц лесопожарной техники.



Лесной пожар в Хоринском районе ликвидирован на площади 0,04 га. Продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров в Баргузинском районе.



На утро 20 сентября в республике новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.



Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, в Бурятии действует особый противопожарный режим. Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности.



Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны: 20-44-44.





