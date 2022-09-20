Тушение двух пожаров продолжается
За прошедшие сутки произошло три лесных пожара в Баргузинском и Хоринском районах Бурятии. Все пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
На тушении работало 67 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано девять единиц лесопожарной техники.
Лесной пожар в Хоринском районе ликвидирован на площади 0,04 га. Продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров в Баргузинском районе.
На утро 20 сентября в республике новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, в Бурятии действует особый противопожарный режим. Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности.
Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны: 20-44-44.
В Бурятии три лесных пожара произошли по неосторожности
Происшествия, Фото:
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