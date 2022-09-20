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В Бурятии три лесных пожара произошли по неосторожности

В Бурятии три лесных пожара произошли по неосторожности
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Тушение двух пожаров продолжается

За прошедшие сутки произошло три лесных пожара в Баргузинском и Хоринском районах Бурятии. Все пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

На тушении работало 67 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано девять единиц лесопожарной техники.

Лесной пожар в Хоринском районе ликвидирован на площади 0,04 га. Продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров в Баргузинском районе.

На утро 20 сентября в республике новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, в Бурятии действует особый противопожарный режим. Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности.

Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны: 20-44-44.


лесные пожары

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