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В пригороде Улан-Удэ в ДТП пострадал мотоциклист

В пригороде Улан-Удэ в ДТП пострадал мотоциклист
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчину госпитализировали

Сегодня, 19 сентября, около 16 часов в селе Нурселение Иволгинского района Бурятии в ДТП пострадал мотоциклист.

Возле кафе столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль «Хонда Фит». Иномаркой управлял 30-летний мужчина, он не получил серьёзных травм.

58-летний байкер с травмами госпитализирован в больницу, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

До этого авария с участием мототранспорта была зарегистрирована 15 сентября в Кяхтинском районе. Пьяный мужчина на мопеде разбил голову, врезавшись в электроопору.


ДТП мотоциклисты

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