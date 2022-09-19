Мужчину госпитализировали
Сегодня, 19 сентября, около 16 часов в селе Нурселение Иволгинского района Бурятии в ДТП пострадал мотоциклист.
Возле кафе столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль «Хонда Фит». Иномаркой управлял 30-летний мужчина, он не получил серьёзных травм.
58-летний байкер с травмами госпитализирован в больницу, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
До этого авария с участием мототранспорта была зарегистрирована 15 сентября в Кяхтинском районе. Пьяный мужчина на мопеде разбил голову, врезавшись в электроопору.
В пригороде Улан-Удэ в ДТП пострадал мотоциклист
Происшествия, Фото:
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