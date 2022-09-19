В Иркутске задержали жителя Кузбасса, находившегося в розыске

Мужчина подозревается в совершении грабежа



18 сентября в Иркутске сотрудники транспортной полиции при помощи систем мониторинга установили и задержали 34-летнего жителя Кемеровской области. Он долгое время находился в федеральном розыске за грабёж.



Мужчине грозит до семи лет колонии.



Задержанного передали в орган, объявивший его в розыск, для проведения следственных действий, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

