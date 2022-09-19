Полиция Улан-Удэ разыскивает похитителя телефона







На вид злоумышленнику около 50 лет, рост около 170 сантиметров, он плотного телосложения, с залысиной на голове.



Был одет в куртку чёрного цвета, камуфляжные штаны и синие кроссовки с белой подошвой.



При наличии какой-либо информации полиция просит сообщить её по телефонам: 8(9025)31-00-31 или 102 (112).





15 сентября около 19 часов в аптеке на проспекте Строителей в Улан-Удэ была совершена кража мобильного телефона. Неизвестный мужчина приметил забытый другой покупательницей телефон на прилавке, после чего присвоил его себе. Ущерб составил 10 тысяч рублей.Видеоориентировку на подозреваемого распространило МВД по Бурятии.