Сломанное крыло самолёта обошлось «Ангаре» в 20 млн рублей









К счастью, никто не пострадал. Самолёт получил повреждения левого крыла и передней стойки шасси. Собственнику воздушного судна – авиакомпании «Ангара» причинён крупный ущерб в размере 20 млн рублей.



- Следователями произведён осмотр воздушного судна, опрошен круг лиц, по изъятому топливу проведена химическая экспертиза, получены данные с речевых и параметрических самописцев, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин произошедшего, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

