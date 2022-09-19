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Сломанное крыло самолёта обошлось «Ангаре» в 20 млн рублей

Сломанное крыло самолёта обошлось «Ангаре» в 20 млн рублей
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте
После авиапроисшествия в Иркутской области возбудили дело

В Иркутской области по результатам проведения доследственной проверки по факту аварийной посадки воздушного судна АН-24Б возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

По версии следствия, 17 августа около 10 часов воздушное судно АН – 24Б, принадлежащее авиакомпании «Ангара», следовавшее рейсом «Иркутск – Усть-Кут», осуществило посадку в аэропорту города Усть-Кут Иркутской области за пределами взлётно-посадочной полосы.



К счастью, никто не пострадал. Самолёт получил повреждения левого крыла и передней стойки шасси. Собственнику воздушного судна – авиакомпании «Ангара» причинён крупный ущерб в размере 20 млн рублей.

- Следователями произведён осмотр воздушного судна, опрошен круг лиц, по изъятому топливу проведена химическая экспертиза, получены данные с речевых и параметрических самописцев, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин произошедшего, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Иркутская область

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