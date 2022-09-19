В пригороде Улан-Удэ отловили 12 собак

Рейд проходил в Сотниково
13 сентября в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии прошёл рейд по отлову. В группе «Иволга-инфо. 24/7» сообщили, что отловлено12 особей.
О фактах нарушения владельцами питомцев правил выгула или нахождения в свободном выгуле домашних животных необходимо сообщать в ЕДДС Иволгинского района.
Звонки принимаются круглосуточно, отметили в «Иволга-инфо. 24/7».
Рейд проходил в Сотниково
Мужчину госпитализировали
Кража произошла в аптеке
Один дом сгорел дотла
Задержанный мужчина заявил, что нашёл целый мешок омуля
Один человек погиб, ещё трое пострадали
Преступники предполагали, что у пенсионерок имеются большие накопления
На месте работали взрывотехники
Пожар начался в кабине
Жуткое ДТП произошло возле поста ГИБДД
Тело нашли в автомобиле
Мужчина скончался на месте
Автомобиль сильно смяло
Трамвайное движение оказалось перекрыто
Ещё два человека госпитализированы