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В пригороде Улан-Удэ отловили 12 собак

В пригороде Улан-Удэ отловили 12 собак
Происшествия,  Фото:«Иволга-инфо. 24/7»
Рейд проходил в Сотниково

13 сентября в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии прошёл рейд по отлову. В группе «Иволга-инфо. 24/7» сообщили, что отловлено12 особей.
 
О фактах нарушения владельцами питомцев правил выгула или нахождения в свободном выгуле домашних животных необходимо сообщать в ЕДДС Иволгинского района.
 
Звонки принимаются круглосуточно, отметили в «Иволга-инфо. 24/7». 
отлов бездомных животных

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