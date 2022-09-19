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Жителя Байкальска приговорили к 18 годам за поджог дома с людьми

Жителя Байкальска приговорили к 18 годам за поджог дома с людьми
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Один человек погиб, ещё трое пострадали

Мужчина облил бензином дом, в котором находились люди

Ранее судимый 35-летний житель Байкальска, от рук которого страшной смертью погиб человек, предстал перед судом. Мужчина признан виновным по статьям «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Умышленное уничтожение чужого имущества».

Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло ночью 4 декабря 2021 года. Мужчина в частном доме в Байкальске распивал спиртное в компании трёх мужчин и одной женщины. Во время застолья он разозлился на собутыльников. Гость вышел из дома на улицу, подпер снаружи входную дверь, облил её бензином и поджёг. 

В результате дом полностью сгорел. Четверо находившихся в доме людей получили травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших позднее скончался в больнице.

- Суд приговорил подсудимого к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, к ограничению свободы на срок 1 год 6 месяцев после отбытия основного наказания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Приговор в законную силу не вступил.
убийство Поджог

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