Один человек погиб, ещё трое пострадали
Мужчина облил бензином дом, в котором находились люди
Ранее судимый 35-летний житель Байкальска, от рук которого страшной смертью погиб человек, предстал перед судом. Мужчина признан виновным по статьям «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Умышленное уничтожение чужого имущества».
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло ночью 4 декабря 2021 года. Мужчина в частном доме в Байкальске распивал спиртное в компании трёх мужчин и одной женщины. Во время застолья он разозлился на собутыльников. Гость вышел из дома на улицу, подпер снаружи входную дверь, облил её бензином и поджёг.
В результате дом полностью сгорел. Четверо находившихся в доме людей получили травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших позднее скончался в больнице.
- Суд приговорил подсудимого к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, к ограничению свободы на срок 1 год 6 месяцев после отбытия основного наказания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Приговор в законную силу не вступил.
Жителя Байкальска приговорили к 18 годам за поджог дома с людьми
Происшествия, Фото:
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