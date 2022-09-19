Преступники предполагали, что у пенсионерок имеются большие накопления
В Забайкальском крае двое мужчин посреди ночи ворвались в дом к двум пенсионеркам. Они избили пожилых женщин, потребовав с них 1,5 млн рублей.
С заявлением в полицию обратилась 80-летняя жительница Атамановки. Известно, что неизвестные пробрались к ним в дом в масках. Они нанесли побои женщинам и перевернули их жилище в поисках денег.
Испугавшись, хозяйка сообщила налётчикам, что деньги спрятаны в гараже в мешках с картошкой. Разбойники ушли в гараж, а пенсионерка, несмотря на переломы, смогла доползти до двери и запереть её.
Не найдя денег, нападавшие снова попытались проникнуть в дом через окно. Однако их спугнул мужчина, который проходил мимо, услышав шум во дворе.
Полицейские нашли и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 34-летний читинец и его 26-летний подельник. Один из налётчиков после совершения преступления скрывался в Кемеровской области.
- Установлено, что злоумышленники предполагали о возможно имеющихся у пенсионерок накоплениях и знали, что в силу возраста и состояния здоровья они не смогут оказать им сопротивления, - сообщает пресс-служба МВД по Забайкальскому краю.
Возбуждены уголовные дела по статье «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Одного из задержанных заключили под стражу, второй помещён в изолятор временного содержания.
В Забайкалье ночные разбойники избили бабушек, требуя с них 1,5 млн
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