В Забайкалье ночные разбойники избили бабушек, требуя с них 1,5 млн

Преступники предполагали, что у пенсионерок имеются большие накопления



В Забайкальском крае двое мужчин посреди ночи ворвались в дом к двум пенсионеркам. Они избили пожилых женщин, потребовав с них 1,5 млн рублей.



С заявлением в полицию обратилась 80-летняя жительница Атамановки. Известно, что неизвестные пробрались к ним в дом в масках. Они нанесли побои женщинам и перевернули их жилище в поисках денег.



Испугавшись, хозяйка сообщила налётчикам, что деньги спрятаны в гараже в мешках с картошкой. Разбойники ушли в гараж, а пенсионерка, несмотря на переломы, смогла доползти до двери и запереть её.



Не найдя денег, нападавшие снова попытались проникнуть в дом через окно. Однако их спугнул мужчина, который проходил мимо, услышав шум во дворе.



Полицейские нашли и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 34-летний читинец и его 26-летний подельник. Один из налётчиков после совершения преступления скрывался в Кемеровской области.



- Установлено, что злоумышленники предполагали о возможно имеющихся у пенсионерок накоплениях и знали, что в силу возраста и состояния здоровья они не смогут оказать им сопротивления, - сообщает пресс-служба МВД по Забайкальскому краю.



Возбуждены уголовные дела по статье «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.



Одного из задержанных заключили под стражу, второй помещён в изолятор временного содержания.

