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В Бурятии на сенокосе загорелся трактор

В Бурятии на сенокосе загорелся трактор
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар начался в кабине

Во время сенокоса в местности Байсын-Эбэр в Хоринском районе Бурятии загорелся трактор. Пожар произошёл днём 18 сентября.

Когда пожарные прибыли на место, пламя уже охватило кабину трактора и колёса.

- Хозяин трактора работал на сенокосе, тем временем в кабине произошло воспламенение приборной панели. Открытый огонь пожарные ликвидировали менее чем за пять минут, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО И ЧС.



В результате пожара изнутри выгорела кабина трактора и повреждены три колеса на площади 4,5 квадратных метра. Сумма ущерба устанавливается.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в кабине. 
пожар

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