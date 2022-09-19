В Бурятии на сенокосе загорелся трактор









В результате пожара изнутри выгорела кабина трактора и повреждены три колеса на площади 4,5 квадратных метра. Сумма ущерба устанавливается.



По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в кабине.



Во время сенокоса в местности Байсын-Эбэр в Хоринском районе Бурятии загорелся трактор. Пожар произошёл днём 18 сентября.Когда пожарные прибыли на место, пламя уже охватило кабину трактора и колёса.- Хозяин трактора работал на сенокосе, тем временем в кабине произошло воспламенение приборной панели. Открытый огонь пожарные ликвидировали менее чем за пять минут, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО И ЧС.