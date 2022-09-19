В Забайкалье ищут убийцу полицейского

Тело нашли в автомобиле



В Забайкальском крае ищут подозреваемого в убийстве полицейского. Тело сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков было найдено 18 сентября в автомобиле в Акшинском районе.



Известно, что сотрудник полиции находился в районе в командировке.



- На месте работают сотрудники регионального УМВД совместно с МО МВД России «Акшинский». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых в противоправном деянии, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.



