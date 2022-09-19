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В Улан-Удэ автомобиль после ДТП вылетел на трамвайные пути

В Улан-Удэ автомобиль после ДТП вылетел на трамвайные пути
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Трамвайное движение оказалось перекрыто

Сегодня утром в Улан-Удэ из-за столкновения автомобилей перекрыли трамвайное движение.

Столкновение произошло на улице Боевая. Участниками аварии три легковые машины и один грузовик, что запечатлено на видео, которое появилось в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия».


В результате ДТП частично было заблокировано движение по автодороге. Один из автомобилей от удара оказался на трамвайных путях, вследствие чего трамвайное движение на том участке полностью встало.

Оказалось перекрыто движение трамваев с остановки «Лицей» в сторону 40 квартала.

- Закрыто движение с «Лицея» в сторону в 40 кв – на «Химчистке» на рельсах автомобиль, - сообщило МУП «Управление трамвая» в 8:27.

К 9 часам утра появилась информация, что движение трамваев восстановлено – автомобиль с рельсов убрали.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце августа на улице Ботаническая автомобиль «Ниссан Альмера» оказался между двумя трамваями. Пожилой водитель, находившийся за рулём авто, позже скончался в больнице.

ДТП трамвай

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