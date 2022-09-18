В Иркутской области в машине, въехавшей в забор, погибла пассажирка

Ещё два человека госпитализированы



Вечером 17 сентября в селе Олха Шелеховского района Иркутской области водитель автомобиля Toyota Crown съехал с проезжей части и врезался бетонный забор.



На месте автоаварии от полученных травм скончалась 41-летняя пассажирка.



Кроме того, в больницу были доставлены 53-летняя женщина и двое мужчин. Одному из них 54 года, личность второго не установлена.



По факту ДТП проводится проверка. Сотрудникам полиции предстоит выяснить, кто в момент аварии находился за рулём иномарки, и причины произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

