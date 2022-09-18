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В Иркутской области в машине, въехавшей в забор, погибла пассажирка

Происшествия, 
Ещё два человека госпитализированы

Вечером 17 сентября в селе Олха Шелеховского района Иркутской области водитель автомобиля Toyota Crown съехал с проезжей части и врезался бетонный забор.

На месте автоаварии от полученных травм скончалась 41-летняя пассажирка.

Кроме того, в больницу были доставлены 53-летняя женщина и двое мужчин. Одному из них 54 года, личность второго не установлена.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудникам полиции предстоит выяснить, кто в момент аварии находился за рулём иномарки, и причины произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 
ДТП смерть

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