Ещё два человека госпитализированы
Вечером 17 сентября в селе Олха Шелеховского района Иркутской области водитель автомобиля Toyota Crown съехал с проезжей части и врезался бетонный забор.
На месте автоаварии от полученных травм скончалась 41-летняя пассажирка.
Кроме того, в больницу были доставлены 53-летняя женщина и двое мужчин. Одному из них 54 года, личность второго не установлена.
По факту ДТП проводится проверка. Сотрудникам полиции предстоит выяснить, кто в момент аварии находился за рулём иномарки, и причины произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области в машине, въехавшей в забор, погибла пассажирка
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