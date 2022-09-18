В Улан-Удэ многодетного отца оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил

Штраф выписали очередному пикетчику
Суд в Улан-Удэ оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил России. Административный протокол на него составили за акцию с плакатом в общественном месте.
Надпись на плакате признали дискредитирующей российскую армию. «Демонстрировал плакат с надписью окружающим лицам, тем самым искажал и дискредитировал действия Вооружённых сил Российской Федерации в ходе специальной операции на территории Украины. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», - говорится в судебных материалах.
На суде горожанин, в отличие от некоторых других жителей Бурятии, оштрафованных по этой статье, свою вину признал. Он попросил назначить ему минимальный штраф. Мужчина просил суд учесть тот факт, что на иждивении у него находятся трое несовершеннолетних детей, а официальный заработок отсутствует.
Суд в итоге назначил штраф в 30 тысяч рублей.
«Оснований для освобождения от ответственности за совершенное административное правонарушение либо для прекращения производства по делу, судом не установлено. По мнению суда, данная мера соразмерна целям административного наказания, позволяет обеспечить достижение справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках административного судопроизводства», - говорится в документе.
С начала спецоперации на Украине на жителей Бурятии составляют протоколы по статье 20.3.3 Административного кодекса, больше всего – в Улан-Удэ. Значительная часть протоколов связана как раз с плакатами с различными надписями и призывами. Так, в Советском районном суде рассмотрено больше десяти подобных дел. Суммы штрафов – 30, 35, 40 тысяч рублей (последнее касается в основном тех, кто не признаёт свою вину в совершении правонарушения).
Одного горожанина также оштрафовали не за плакат, а надпись, нанесённую на куртку. Этот мужчина получил штраф в 40 тысяч.
Как сообщал «Байкал-Daily», также штрафы о дискредитации Вооружённых сил в Бурятии назначали за сообщения в Viber-группах, а также в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
Справка:
Статья 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юрлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
В Улан-Удэ многодетного отца оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил
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